В Минске задержали следователя Дмитрия Далинника, который вел «дело TUT.BY»

В Минске задержали начальника управления по расследованию преступлений в финансово-кредитной сфере центрального аппарата Следственного комитета Беларуси Дмитрия Далинника, который возглавлял следственную группу по «делу TUT.BY». Об этом «Зеркалу» сообщили два несвязанных друг с другом источника.

Как пишет издание, задержание прошло в ноябре 2022 года. По информации одного из собеседников «Зеркала», помимо Далинника были задержаны несколько должностных лиц из Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

Оба источника утверждают, что причина задержания во взятке, однако один называет сумму в 500 тысяч долларов, а другой — в 20 тысяч долларов.

Информацию о том, что Далинник задержан, подтвердили также в организации бывших силовиков Беларуси BYPOL.

«Задержан месяц назад за взятку. И не один», — рассказали «Зеркалу» в BYPOL.

По «делу TUT.BY» проходят пять человек — Марина Золотова, Ольга Лойка, Людмила Чекина, Елена Толкачева и Екатерина Ткаченко. Толкачеву, Лойко и Ткаченко, которые не явились на первое заседание суда, объявили в розыск.