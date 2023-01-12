Экс-министра лесного хозяйства Виталия Дрожжу приговорили к 7,5 годам колонии за получение взятки (часть 3 статьи 430 УК), пишет «Белта».

Дрожжа в полном объеме признал вину в получении взятки в размере 30 тысяч долларов, сообщал «Виртуальный Брест». При этом к осужденному применили амнистию сроком на 1 год, уточнил «Sputnik Беларусь».

В начале мая 2021 года Александр Лукашенко уволил Дрожжу «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе». О чем конкретно шла речь, не сообщалось.

В конце апреля «Наша Ніва» и «Белсат» со ссылкой на свои источники написали, что сотрудники ГУБОПиК задержали Виталия Дрожжу. В приемной министерства журналистам «Зеркала» не подтвердили эту информацию и ответили, что Дрожжа на больничном. Пресс-секретарь министерства Анастасия Мацкевич отказалась давать комментарий «экстремистским ресурсам».

5 апреля 2018 года Виталий Дрожжа назначен Министром лесного хозяйства. До этого он с 2008 по 2013 руководил Бобруйским лесхозом. С 2013 года до апреля 2018 года работал гендиректором Национального парка «Браславские озера».