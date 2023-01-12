СК начал «специальное производство» в отношении представителя BYPOL Станислава Лупоносова

СК начал «специальное производство» в отношении бывшего сотрудника ГУБОП и представителя инициативы BYPOL Станислава Лупоносова, сообщает канал «Специальное производство. Официально».

Ему вменяют несанкционированное копирование информации (статья 352 УК), измену государству (часть 1 статьи 356 УК) и превышение служебных полномочий (часть 3 статьи 426 УК).

Экс-сотрудник ГУБОП Станислав Лупоносов во время службы сотрудничал с инициативой BYPOL, а в декабре 2020 года уехал в Украину. В апреле 2021 года против бывшего силовика возбудили уголовное дело о несанкционированном копировании информации, повлекшем причинение существенного вреда, и объявили его в розыск.

В начале апреля 2021 года КГБ внес Станислава Лупоносова в список лиц, причастных к террористической деятельности. В перечне значилось, что он обвиняется в подготовке теракта в составе организованной группы (часть 1 статьи 14 и часть 3 статьи 289 УК).