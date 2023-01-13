В Гродненской и Брестской областях ввели сбор за пересечение границы транспортными средствами

Гродненский областной совет депутатов ввел сбор на пересечение границы транспортными средствами. Соответсвующее решение опубликовано на Национальном правовом портале.

Согласно документу, плата за пересечение границы для водителей составит одну базовую величину. При этом от оплаты освобождаются представители государственных органов; граждане, выезжающие для получения медицинской помощи, сопровождающие малолетних детей, выезжающие на похороны; иностранные граждане, прибывшие в Беларусь по приглашению и другие.

В декабре подобный сбор отменили, но теперь вновь ввели. Оплата за пересечение границы для водителей действует и в Витебской области. Позже стало известно, что сбор ввели и в Брестской области.

Обновлено в 15:20. Добавлена информация о введении сбора в Брестской области.