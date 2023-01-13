Андрей Дмитриев стал подозреваемым по уголовному делу о грубом нарушении порядка

В отношении задержанного на днях политика Андрея Дмитриева возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как сказано в сообщении ведомства, Андрей Дмитриев принимал участие в акциях протеста в Минске в 2020 году.

«Также установлено, что подозреваемый 599 раз пересекал государственную границу Республики Беларусь, из них 33 — после 2020 года. Следствие полагает, что наличие контактов у Дмитриева с представителями Запада и США, может свидетельствовать о координации его "политической" деятельности из-за рубежа. Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшим главой Хиллари Клинтон», — говорится в сообщении СК.

Экс-кандидат в президенты в 2020 году и сопредседатель движения «Говори правду» был задержан 11 января.