Суд приговорил журналистов Александра Лычавко и Снежану Инанец к 3 и 2 годам домашней химии соответственно, сообщает БАЖ.

Супругов обвиняли в грубом нарушении общественного порядка (часть 1 статьи 342 УК). Подробности дела неизвестны. Лычавко и Инанец освободили в зале суда, пишет БАЖ.

Силовики задержали журналистов 6 октября. О подробностях задержания не сообщалось. На следующий день близкий к силовикам телеграм-канал опубликовал видео с задержанными.

В ролике супруги рассказывали о причине задержания. Лычавко говорил, что участвовал в акциях протеста в 2020 году, был подписан на «деструктивные» каналы и делал репосты. Инанец — что также была подписчицей «деструктивных» каналов и участвовала в нескольких акциях протеста, во время которых выходила на проезжую часть.

Исправлено в 13:57. Изначально в новости от БАЖ говорилось, что Снежану Инанец приговорили к 2,5 годам домашней химии, но это не так. Первоисточник изменил данные о приговоре для журналистки с 2,5 лет на 2 года домашней химии.