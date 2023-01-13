Суд приговорил брестчанина, уже отбывшего наказание за сорванный госфлаг, к 4 годам колонии по статье о содействии экстремизму

Брестский областной суд приговорил местного жителя Юрия Костюка к четырем годам лишения свободы по статье о содействии экстремизму (статья 361-4 УК), пишет правозащитный центр «Вясна».

Ранее Костюк уже был осужден на год химии по статье о надругательстве над госсимволами (статья 370 УК) за сорванный с гостиницы флаг (позже наказание ему изменили на более строгое, один месяц и 16 дней в колонии общего режима) Брестчанин полностью отбыл срок и был освобожден 6 января 2022 года.

Второй раз Юрий Костюк был задержан в Сочи, пять месяцев он находился в СИЗО в России, и еще три месяца в Беларуси. По версии обвинения, находясь на химии, он помогал другим заключенным получать помощь от фондов BYSOL и By_Help. Связывался с фондами и предоставлял для выплат карту, оформленную на знакомых в польском банке. Всего с 27 февраля 2021 года по 3 февраля 2022 года Юрий Костюк получил переводы для шести человек.

Свою вину в суде Юрий Костюк не признал.