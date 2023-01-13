Мининформ внес в список «экстремистских материалов» 12 книг

9 января суд центрального района Минска признал «экстремистскими» 12 книг. Информация об этом появилась в Республиканском списке экстремистских материалов.

Мининформ внес в список книги писателя Анатолия Тараса «Беларусь превыше всего!», «Запiсы таварыства аматараў беларускай гiсторыi iмя Вацлава Ластоўскага. Выклiкi "рускага свету" i Беларусь. Выпуск. 6», «Постсоветский транзит: между демократией и диктатурой», «Праблемы гуманiтарная бяспекi Беларусi: Матэр'ялы навукова-практычнай канферэнцыi», «Трансфармацыi ментальнасцi беларусаў у IXX ст. — Матэр'ялы навукова-практычнай канферэнцыi», «Страницы прошлого: статьи по истории Беларуси». И два издания, вышедшие под его редакцией: книгу Владимира Бешанова «Год 1942-"учебный»», Сергея Захаревича «Большая кровь: Как СССР победил в войне 1941 — 1945 гг.»

Также в список попали книги Вадима Деружинского «Забытая Беларусь», Леонида Лыча «Нацыянальна-культурнае жыццё на Беларусi ў часы выйны (1941 — 1944 гг.)», Виктора Суворова «Тень Победы», Олега Усачева «Кто, как и зачем убил Вильгельма Кубе».