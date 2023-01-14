Суд приговорил главную редакторку ABW.by Юлию Мудревскую к 1,5 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска осудил главную редакторку ABW.ВY Юлию Мудревскую на 1,5 года колонии по статье о нарушении общественного порядка, выяснил правозащитный центр «Вясна».

Суд начался 19 сентября 2022, дело рассматривала судья Елена Бушева.

Ранее на провластном канале «Цэнтр Э» вышло видео, где Мудревская рассказывала о своем участии в акциях протеста в 2020 году. Тогда в постах этого канала написали, что Мудревская «в корпоративных сообщениях поощряла поджоги машин журналистов», участвовала в протестах, бросалась в силовиков камнями и «шла первой в колонне атакующей толпы для захвата одного из РУВД Минска».