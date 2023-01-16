Брестчанина осудили на 1,5 года колонии за оскорбление Лукашенко по доносу гражданки России

Суд Московского района Бреста приговорил жителя Бреста Александра Труша к полутора годам колонии по обвинению в оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор брестчанину вынесли еще 24 ноября, однако известно об этом стало только сейчас.

Как сообщают правозащитники, Александр Труш в разговоре со знакомыми у подъезда жилого дома в Бресте оскорбил Лукашенко. Это услышала жительница дома, гражданка России, она потребовала у собравшихся замолчать, а потом позвонила в милицию и рассказала, что Труш в разговоре назвал Лукашенко «фашистом и предателем».

Брестчанина задержали, в отделении милиции, как пишет «Вясна», его заставили написать заявление с признанием вины, и отпустили, однако снова задержали в сентябре, и поместили в СИЗО.

Женщину, позвонившую в милицию, вызывали в суд в качестве свидетеля, однако она, сославшись на возраст, попросила освободить ее от необходимости являться на заседания. Свои показания она подтвердила.

13 января состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по этому делу, однако суд ее не удовлетворил.