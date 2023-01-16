Инженера «Белтелекома» приговорили к 6,5 годам колонии за «слив данных силовиков»

Витебский областной суд приговорил системного инженера «Белтелекома» Дмитрия Кохановского к 6,5 годам колонии по статьям о разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК), неправомерном завладении компьютерной информацией (часть 3 статьи 352 УК) и незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК), сообщает волонтерская инициатива MAYDAY.

Кохановскому вменяли слив данных силовиков в телеграм-каналы, признанные «экстремистскими», писала «Вясна». Следствие утверждало, что таких эпизодов было 46.

Могилевские волонтеры утверждали, что, по мнению ГУБОПиК, задержанный имел доступ к базам данных оператора и «извлекал из базы личные данные силовиков, госслужащих, судей».