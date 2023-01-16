В Минске 20 января пройдет «День Республики Крым»

В Минске 20 января отметят «День Республики Крым», мероприятие пройдет в доме Москвы в Минске, пишет Sputnik.

На мероприятии, среди прочего, запланирован показ фильма о полуострове, концерт и обращение главы оккупированного Крыма Василия Аксенова к беларусам.

Празднование «Дня республики Крым» организует Фонд социальной и экономической поддержки деятелей культуры и искусств артиста Владимира Гостюхина и центр «Крымское землячество в Республике Беларусь».

В 2021 году Александр Лукашенко впервые после референдума в Крыму назвал его российским. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».