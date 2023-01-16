В Лиде заведующую магазина приговорили к 2 годам колонии с отсрочкой за повышение цены на колбасу

Суд Лидского района приговорил заведующую магазина к 2 годам колонии с отсрочкой на год и лишению права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на 3 года за повышение цены на колбасные изделия, пишет «Лідская газета».

Ее обвинили в превышении власти или служебных полномочий (часть 2 статьи 426 УК). Как утверждает «Лідская газета», о повышении цен на колбасы «Смачная», «Балыковая», «Бутербродная» и «Сервелат французский» сотрудники госконтроля узнали в ходе мониторинга цен. По их мнению, покупателей «обсчитали» на сумму не менее 9 рублей и 35 копеек.

В ОАО, к которому относится магазин, отреагировали на приговор и сказали, что подобные действия работников магазина «подрывают авторитет и дискредитируют органы власти и управления», передает «Лідская газета».

6 октября Александр Лукашенко распорядился ввести запрет на повышение цен в Беларуси. С тех пор в стране было заведено более 40 уголовных дел в связи с повышением цен.

20 октября Совмин принял постановление «О системе регулирования цен», которое ввело в том числе предельные надбавки на большое количество товаров.

27 октября Совет Министров опубликовал измененный текст постановления — из перечня регулируемых товаров исключили несколько десятков позиций, в том числе компьютеры, смартфоны, носки из полушерстяной пряжи, демисезонные сапоги и ботинки, сосиски, морепродукты и книги.