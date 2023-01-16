Судебный процесс против журналиста Анджея Почобута перевели в закрытый режим

Гродненский областной суд перевел процесс против журналиста Анжея Почобута в закрытый режим, пишет «Белта».

Почобута обвиняют в разжигании вражды (статья 130 УК) и призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности (статья 361-3 УК).

В конце июля польское издание Rzeczpospolita перечислило несколько эпизодов уголовного дела. Среди них — «разговоры о советской агрессии против Польши», статья в Gazeta Wyborcza о разгоне протестов в 2020 году и материал 2006 года о командире польского антикоммунистического подполья в Гродненской области.

Анджея Почобута задержали 25 марта 2021 года в Гродно. В этот день силовики пришли и к другим активистам Союза поляков: к его главе Анжелике Борис, директору гражданской школы при Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской и руководителю лидского отделения Союза поляков Ирене Бернацкой.