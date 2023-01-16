Суд не стал ужесточать наказание осужденной на домашнюю химию минчанке

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел дело минчанки Александры Потрясаевой о переводе с домашней химии на химию. Судья решил, что оснований для ужесточения режима отбывания наказания нет, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дело Александры Потрясаевой рассматривал судья Андрей Млечко.

В марте 2021 года суд приговорил Александру Потрясаеву к трем годам домашней химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК). Свою вину в суде она не признала, заявив, что не участвовала в акциях протеста, а оказывала помощь пострадавшим.