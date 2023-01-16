Осужденному политику Сергею Тихановскому предъявили обвинение о неповиновении администрации колонии

Осужденного на 18 лет колонии строго режима политика Сергея Тихановского обвиняют в неповиновении требованиям администрации исправительного учреждения, сообщает СК.

По данным следствия, во время отбывания наказания Тихановский «систематически допускал неповиновение законным требованиям администрации исправительного учреждения, провоцировал конфликты, в том числе с сокамерниками».

14 декабря 2021 года Гомельский областной суд приговорил политиков Сергея Тихановского и Николая Статкевича, автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика, автора ютуб-канала MozgON Владимира Цыгановича, оператора «Страны для жизни» Артема Сакова и модератора соцсетей того же проекта Дмитрия Попова к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет колонии.

Шестерых фигурантов дела судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Согласно материалам дела, осужденные «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».