В суд передали дело бывшего дипломата Владимира Астапенко, против которого ведется «специальное производство»

Генеральная прокуратура передала в суд дело против бывшего дипломата Владимира Астапенко, сообщила пресс-служба ведомства.

Астапенко инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 3 статьи 210 УК), пишет прокуратура. Против него проводится «специальное производство».

Согласно материалам дела, обвиняемый до октября 2020 занимал дипломатические должности в Аргентине, Перу и других странах. 30 октября МИД Беларуси прекратил миссию Астапенко, а посольство оплатило ему и его семье билеты домой через Париж в Минск.

Как пишет прокуратура, Астапенко позвонил туроператору и забронировал авиабилеты из Парижа в Варшаву вместо Минска, чем «необоснованно использовал транспорт посольства для проезда до аэропорта». Так он причинил ущерб в 6,9 тысяч рублей, считает ведомство.

В декабре 2022 года СК сообщал, что «специальное производство» против него начато по статье о завладении имуществом, совершенного должностным лицом (часть 3 статьи 201 УК). Подробности дела не уточнялись.

Астапенко подал в отставку 23 сентября 2020 года, в день инаугурации Александра Лукашенко, сказав, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября того же года посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства.

16 декабря 2020 года стало известно, что Владимир Астапенко подал в суд на МИД из-за несогласия с формулировкой в приказе о своем увольнении. В том же месяце прокуратура отчиталась о возбуждении уголовного дела против бывшего посла Беларуси в Аргентине. Дело начато по статье о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями (часть 1 статьи 210 УК).