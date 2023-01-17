Суд признал «экстремистской» книгу про отношение населения западных районов БССР к советской власти в 1939-1941 годах

Суд Центрального района Минска признал «экстремистской» книгу про отношение населения западных районов БССР к политическим, социально-экономическим и культурным преобразованиям советской власти в 1939-1941 годах «"Вызваленыя" і заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. у дакументах беларускіх архіваў», информация об этом появилась в Республиканском списке «экстремистских» материалов.

Сборник документов о польско-беларуском пограничье в 1939-1941 годах «"Вызваленыя" і заняволеныя. Польска-беларускае памежжа 1939-1941 гг. у дакументах беларускіх архіваў» вышел в 2021 году при поддержке варшавского Центра польско-российского диалога и взаимопонимания, пишет polskieradio.pl.

Центр оказал содействие беларускому исследователю из Гродно — доктору исторических наук профессору Института славяноведения Польской академии наук Александру Смоленчуку в изучении фондов Национального архива Республики Беларусь и Государственного архива общественных объединений Гродненской области.

Издателем книги в Минске был Дмитрий Колос.