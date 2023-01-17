Судебный процесс против адвоката Виталия Брагинца перевели в закрытый режим

Судебный процесс над адвокатом Виталием Брагинцем, который начался 16 января, сделали закрытым, пишет правозащитный центр «Вясна».

Адвокат обвиняется по четырем статьям УК — о разжигании вражды (часть 3 статьи 130), призывах к действиям против нацбезопаности (часть 3 статьи 361), создании экстремистского формирования или участии в нем (часть 1 статьи 361-1) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342)

Виталий Брагинец — адвокат с 25-летним стажем, был задержан 23 мая. С 1996 по 2010 он возглавлял собственное бюро «Брагинец и партнеры», а в последние годы работал в юридической консультации Дзержинского района Минска. Защищал главу правозащитного центра «Вясна» Алеся Беляцкого.