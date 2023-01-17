«Сводки центра»: силовики задержали мужчину, который предложил «стрелять в своих» в случае мобилизации

Силовики задержали мужчину, который предложил «стрелять в своих» в случае мобилизации и вступлении Беларуси в войну на Украине — его слова попали на видео ютуб-канала «Бело Росс», сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

В разговоре на видео автор канала представился жителем Чернигова и спрашивал у задержанного, собираются ли беларусы нападать на Украину и что будет делать лично задержанный, если «дадут в руки оружие и скажут "вперед"»?

Силовики опубликовали ролик, смонтированный из фрагментов этого диалога и признаний задержанного. Он говорит, что был в чат-рулетке, «сидел пьяный на балконе, мне задали вопрос и я ответил, что если придется, то я пойду убивать своих. На самом деле я бы так не поступил».

По какой статье задержан мужчина — неизвестно.