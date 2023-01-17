«Беларусь 1»: силовики задержали гражданина Грузии, который хотел поехать воевать за Украину

В Минске силовики задержали гражданина Грузии Георгия Зиракашвили, который хотел поехать воевать за Украину, рассказали в эфире новостей на телеканале «Беларусь 1».

В сюжете говорится, что 36-летний мужчина жил в Польше и работал таксистом. Выезжая из Польши в Грузию, он получил запрет въезда в ЕС за нарушение правил пребывания.

Находясь в Грузии, Зиракашвили решил вступить в Грузинский легион и воевать на стороне Украины. В посольстве страны ему посоветовали ехать в Украину через Беларусь, Польшу или Молдову. В Беларуси грузина задержали силовики.

Возбудили ли против Зиракашвили уголовное дело или депортировали в Грузию, «Беларусь 1» не сообщает.