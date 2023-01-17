Осужденного на 14 лет колонии политика Николая Статкевича поместили в ШИЗО

Приговоренного к 14 годам колонии политика Николая Статкевича поместили в штрафной изолятор, написала его супруга в фейсбуке.

По словам Марины Адамович, Статкевич находится в ШИЗО с 11 января.

«Агулам, ён там праводзіць палову часу. 29 снежня выйшаў, 11 студзеня ізноў адправілі. Нібыта, на 9 сутак. А ў прамежках — камера адзін на тры метры, яшчэ і з мокрай сцяной, як высветлілася», — рассказала она.

До этого политик оказывался в ШИЗО в декабре. Тогда, по словам жены, это было как минимум 21 взыскание в отношении Статкевича.

14 декабря 2021 года Гомельский областной суд приговорил политика Николая Статкевича к 14 годам колонии усиленного режима. Другие фигуранты дела — политик Сергей Тихановский, автор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик, автор ютуб-канала MozgON Владимир Цыганович, оператор «Страны для жизни» Артем Саков и модератор соцсетей того же проекта Дмитрияй Попов — получили от 15 до 18 лет колонии.

Шестерых фигурантов дела судили в закрытом режиме на выездных заседаниях в гомельском СИЗО. Согласно материалам дела, осужденные «с июня 2019 года планировали организацию массовых беспорядков на территории страны в период подготовки и проведения выборов президента Республики Беларусь в 2020 году».