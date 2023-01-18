Мозырянина приговорили к 3 годам колонии за съемку видео с колонной российской техники

Гомельский областной суд приговорил мозырянина Вадима Баранова к 3 годам колонии по статье о содействии экстремистской деятельности (часть 1 и 2 статьи 361-4), сообщает «Вясна».

Согласно материалам дела, Баранов снял видео о передвижении российской военной техники и «хотел передать его в телеграм-каналы, признанные "экстремистскими"», пишут правозащитники.

Во время суда он сказал, что снял видео из окна своего дома и переслал его в телеграм-канал, но не знал, что канал признан «экстремистским». По словам Баранова, он «хотел показать людям, сколько у них появилось военной техники».

В декабре 2022 года «Палеская Вясна» писала, что Баранова задержали после возвращения из Польши.