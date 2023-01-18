Суд заочно приговорил администраторов «Черной книги Беларуси» к 12 годам колонии, сообщает «Белта».

Дмитрию Навоше и Даниилу Богдановичу суд назначил усиленный режим отбывания наказания, а остальным обвиняемым — общий, добавляет «СБ. Беларусь сегодня».

Янину Сазанович, Даниила Богдановича, Вольгу Высоцкую, Валерию Занемонскую и Дмитрия Навошу обвинили в разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и о незаконном сборе персональных данных (часть 3 статьи 203-1 УК).

По версии обвинения, целями фигурантов дела были: дискредитация власти и силовиков, разжигание вражды по отношению к силовикам и госслужащим, распространение клеветы о них и «подстрекательство к преступлениям экстремистской направленности».

Генпрокуратура писала, что группа администраторов разместила в интернете персональные данные более 100 человек, среди которых силовики, работники прокуратуры, судьи и сотрудники госСМИ. После публикаций некоторым из них угрожали насилием и повреждали имущество, утверждало ведомство.

Слушания дела начались в Минском городском суде 12 декабря 2022 года. Бывшая администраторка ЧКБ Воля Высоцкая пыталась поучаствовать в суде по скайпу, но не смогла.

Воля к смыслу. Как бывшая администраторка ЧКБ пытается добиться участия в заочном суде

СК начал «специальное производство» в отношении медиаменеджера Дмитрия Навоши и администраторов «Черной книги Беларуси» в конце сентября.

21 июля Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно, в отсутствие обвиняемого.