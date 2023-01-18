Прокуратура направила в суд дело против адвоката Данилевича

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело в отношении адвоката Александра Данилевича, сообщает ведомство.

Адвокату инкриминируют пособничество в призывах к санкциям или иным действиям против национальной безопасности (часть 6 статьи 16 и часть 3 статьи 361 УК) и содействие экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК).

Ведомство пишет, что Данилевич «путем дачи советов, указаний, предоставления информации, оказания иной помощи» содействовал Александре Герасимене и Александру Опейкину в призывах к действиям против нацбезопасности страны, в том числе к санкциям.

Генпрокуратура добавляет, что бывший адвокат подготовил и отредактировал текст не менее трех обращений от представителей стачкомов, в которых «изложил ложные сведения о политической, экономической, социальной ситуации в Беларуси, нарушении прав работников, призывал руководство иностранной компании прекратить договор с белорусским контрагентом».

По информации ведомства, Данилевич дал интервью «экстремистскому» интернет-ресурсу. О каком ресурсе идет речь, в пресс-релизе не уточняется.

Данилевича задержали в мае 2022 года. В феврале того же года он подписал открытое обращение адвокатов и юристов за прекращение войны в Украине. После этого, по словам адвоката, в университете с ним поговорили два человека и попросили отозвать подпись. Данилевич отказался, и 18 апреля стало известно, что его уволили из БГУ.

Александр Данилевич — кандидат юридических наук, адвокат, который защищает клиентов в международном коммерческом арбитраже. В БГУ он преподавал на факультете международных отношений.