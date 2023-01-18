Прокурор запросил для Дарьи Лосик 2 года колонии

Гособвинитель запросил для жены осужденного блогера Игоря Лосика Дарьи 2 года колонии, сообщает ONT NEWS.

Лосик вменяют содействие экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК). Согласно обвинению, она дала интервью телеканалу «Белсат», который признан экстремистским формированием. «Белта» пишет, что Дарья Лосик признала вину в полном объеме.

«Она дала личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и отправление правосудия. При этом сообщила, что ее супруг не совершал уголовно наказуемых деяний и осужден незаконно. Призывала родственников других осужденных последовать ее примеру», — писала прокуратура.

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Силовики задержали Дарью 18 октября. Утром к ней пришли с обыском, а после задержали на трое суток в рамках уголовного дела по неназванной статье и «повезли в Брест». Дочь Паулину передали родителям Дарьи.

Позже близкий к силовикам телеграм-канал «Сводки Центра» также сообщил, что Дарью задержали за «содействие экстремистской деятельности». Канал опубликовал «покаянное» видео с Дарьей — в ролике она говорит, что задержана за интервью «Белсату» 17 апреля 2022 года.

Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года. 15 декабря 2020 года блогер в знак протеста объявил голодовку, которую держал 42 дня. 14 декабря 2021 года Лосика осудили на 15 лет колонии усиленного режима в рамках «дела Тихановского».

Во вторую годовщину задержания блогера Игоря Лосика его жена Дарья записала видеообращение к Александру Лукашенко и предложила обменять мужа на себя.

Обновлено в 14:32. Добавлена информация «Белта» о признании вины.