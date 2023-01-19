11 лет колонии назначил суд администратору телеграм‑канала «23.34»

Минский городской суд вынес приговор администратору телеграм-канала «23.34» Виктору Савашевичу — 11 лет колонии в условиях усиленного режима, пишет пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Савашевича признали виновным в разжигании национальной вражды (часть 3 статьи 130 УК) и соучастии в преступлении (часть 6 статьи 16 УК).

«Этим же приговором он признан виновным в пособничестве умышленным действиям администраторов и участников ряда других деструктивных Telegram-каналов, направленным на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности и повлекшим тяжкие последствия», — пишет Генеральная прокуратура в своем телеграм канале.