Рогачевская группа Tor Band признана «экстремистским формированием»

Музыканты рогачевской группы Tor Band включены в список «экстремистских формирований», такое решение 16 января принял КГБ Беларуси.

КГБ включил в список музыкантов Дмитрия Головача и его жену Юлию, Евгения Бурло и Андрея Яремчика.

Участников Tor Band задержали в Рогачеве 28 октября. Их арестовали на 15 суток по статье о распространении экстремистских материалов (статья 19.11 КоАП). Позже их отправляли на сутки еще несколько раз.

В конце августа 2022 года суд Центрального района Гомеля признал «экстремистскими материалами» соцсети группы и песни «Жыве»,«Уходи», «Кто, если не ты?», «Мацi», «Мы — не народец», «Без вайны», «Беларус беларусу беларус»,«Dead Мороз», «Мы станем сильней!», и «Родная Зямля».

По информации источника «Радыё Свабоды», Головачу и Бурло «за каждую песню давали по 15 суток».