Суд приговорил мать и дочь к 6,5 и 7 годам колонии за «слив» данных силовиков

Суд в Минске приговорил двух сотрудниц «МТБанка», мать и дочь Инну и Валерию Глинских к семи и шести с половиной годам колонии за передачу данных силовиков телеграм-каналу «Черная книга Беларуси», пишет правозащитный центр «Вясна».

Мать и дочь обвиняли по трем статьям УК — разжигание вражды (статья 130 УК), неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК) и незаконные действия в отношении информации о частной жизни (статья статья 203-1 УК). Приговор вынесла судья Татьяна Фальковская. Больше года мать и дочь удерживались в СИЗО-1.