By_culture: музыканты группы Litesound были задержаны вместе с родителями

Музыканты группы Litesound, к которым в октябре 2022 года пришли силовики, были задержаны вместе с родителями, пишет телеграм-канал By_culture.

По информации канала, была задержана вся семья Карякиных, браться-музыканты Дмитрий и Владимир, их мама Ольга и отец Юрий.

Вся семья стала подозреваемой по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), у них нашли фото на проезжей части с одного из маршей в 2020 году.

В СИЗО у Юрия Каракина случился инсульт, теперь он дома, остальные члены семьи находятся в СИЗО на Володарского. Ожидается, что суд над семьей начнется в конце января.

О задержании музыкантов из группы Litesound стало известно в октябре 2022 года. В 2020 году Litesound выступили на согласованном с властями митинге в поддержку Светланы Тихановской. В октябре того же года их концерт в Минске отменили, сославшись на назначенное в зале «правительственное мероприятие» вместо выступления.

Litesound — рок-группа, созданная братьями Карякиными в Минске в 2005 году. В 2012 году они выступали от Беларуси на «Евровидении».