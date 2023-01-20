Суд приговорил к 3 годам домашней химии Мерием Герасименко, исполнившую песню группы «Океан Ельзи»

Суд приговорил к 3 годам домашней химии певицу Мерием Герасименко, обвиняемую в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет телеграм-канал «Кулуары КУКУ».

В августе 2022 года Герасименко выступала рядом с минским баром «Банки-Бутылки». Одной из исполненных ей песен была «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи».

Через несколько дней провластный телеграм-канал «Белорусский силовик» опубликовал пост, в котором утверждалось, что часть дохода, который получала Герасименко, она «направляла на нужды ВСУ, в т.ч. приняла участие в спонсировании Украины для приобретения БПЛА Bayraktar TB2» . Кроме того, по утверждению канала, певица «принимала участие в массовых беспорядках».

В августе суд арестовывал певицу как минимум дважды — 6 августа стало известно, что суд арестовал певицу на 15 суток, столько же ей назначили 10 августа.

В сентябре провластный телеграм-канал «Сводки Центра» опубликовал «покаянное» видео с Герасименко, в котором певица говорила, что в августе 2020 года «была на одном из протестных маршей, стояла вдоль дороги». В октябре правозащитники сообщили, у против певицы возбудили дело о грубом нарушении порядка (статья 342 УК).