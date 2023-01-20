Владельцу бара «Банки‑бутылки» и его жене предъявлено обвинение в грубом нарушении порядка

Владельцу бара «Банки‑бутылки» Андрею Жуку и его жене Марии предъявлено обвинение в грубом нарушении порядка (статья 342 УК), пишет правозащитный центр «Вясна». Суд Московского района Минска начнет рассмотрение их дела 31 января.

3 августа 2022 года рядом с баром «Банки‑бутылки» прошел концерт певицы Мерием Герасменко. Одной из песен, которую она спела, была «Обійми» украинской группы «Океан Ельзи». На следующий день в провластных каналах появилось видео с выступления Мерием, певица перестала выходить на связь, в бар приехали силовики. Суд дважды отправлял певицу на сутки, позже она стала подозреваемой по уголовному делу о грубом нарушении порядка. Авторы провластных каналов обвиняли ее в том, что часть дохода, который она получала, «направлялся на нужды ВСУ».

Дмитрий Жук также быларестован на 30 суток по статье о неповиновении сотруднику милиции (статья 24.3 КоАП).