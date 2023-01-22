Силовики задержали 15‑летнего брата автора телеграм‑канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси»

Сотрудники КГБ задержали 15-летнего брата администратора телеграм-канала «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси». Об этом сообщает сам канал.

Как утверждают авторы канала, силовики требуют удалить канал и прекратить деятельность. Подростка трое суток удерживали в ИВС, его обвиняют по статье о вымогательстве (статья 208 УК). К нему не пускали родителей и адвоката.

В пятницу 20 января, как пишет канал, подростка отвезли в РНПЦ психического здоровья, где он находится и сейчас. Обвинение с него не сняли, он находится под подпиской о невыезде.

Телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» регулярно публикует информацию о перемещении по железной дороге российской военной техники и контингента.