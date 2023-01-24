Бывшего преподавателя БГУИР Николая Банькова арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве

Бывшего преподавателя кафедры связи Беларуского государственного университета информатики и радиоэлектроники Николая Банькова арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП), сообщает «Вясна».

По информации правозащитников, на 15 суток арестовали и его супругу Светлану. Преподавателя задержали 18 января, подробности случившегося не уточнялись.

Как писал портал Reform со ссылкой на сайт университета, Банько преподавал дисциплины «Устройство и эксплуатация средств связи», «Техническая подготовка», «Специальная подготовка», «Тактико-специальная подготовка». Сейчас страница о нем на сайте БГУИР удалена.