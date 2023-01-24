«Радыё Свабода»: репетитора Евгения Ливянта, его дочь, жену и коллегу перевели в СИЗО

Против жены репетитора Евгения Ливянта Юлии, их дочери Анны и совладельца образовательного центра «100 баллов» Алексея Иванова возбудили уголовные дела, сообщает «Радыё Свабода».

По информации журналистов, они и сам Ливянт находятся в СИЗО на Володарского — их обвиняют в грубом нарушении порядка (статья 342 УК).

28 декабря «Сводки центра» сообщили о задержании минского репетитора и соучредителя центра по подготовке к ЦТ «100 баллов» Евгения Ливянта.

В «покаянном» видео педагог говорил, что участвовал в акциях протеста в Минске, блокировал движение транспорта, а также принял участие в одном из заседаний Координационного совета в августе 2020 года.

Позже провластный телеграм-канал «Сводки центра» сообщил о задержании дочери Ливянта Анны и его зятя Никиты Дрозда. По информации источников «Зеркала», задержали и жену педагога Юлию Ливянт. Алексея Иванова задержали 30 декабря.

Обновлено в 21:32. Добавлена информация о статье, по которой обвиняют Юлию и Евгения Ливянтов, их дочь и Алексея Иванова.