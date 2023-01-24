Amazon отключает аккаунты Prime Video в Беларуси

Беларусам стали приходить письма от компании Amazon о том, что с 25 января их подписки на стриминговый сервис Prime Video будут аннулированы, пишет телеграм-канал «Мотолько Помоги».

«В результате вы не сможете продолжать смотреть контент Prime Video. Если вы хотите продолжать смотреть контент Prime Video, проживая за пределами Беларуси, вы можете снова подключиться к Prime Video», – сказано в тексте письма, который публикует канал.

В марте 2022 года Amazon прекратил регистрацию новых пользователей из Беларуси и России в облачных сервисах Amazon Web Services.