«Сообщество железнодорожников Беларуси» признали «экстремистским формированием», следует из обновленного перечня МВД.

«Экстремистским формированием» признали группу граждан, объединенную сообществом, и социальные сети СЖБ.

Телеграм-канал «Live. Сообщество железнодорожников Беларуси» публикует информацию о передвижении военной техники по территории Беларуси.

22 января на канале появился пост о задержании несовершеннолетнего брата администратора сообщества. В нем говорилось, что подростка поместили в РНПЦ психического здоровья и обвинили в вымогательстве (статья 208 УК). Самому администратору предложили удалить канал и прекратить деятельность.