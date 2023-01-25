Минюст лишил лицензии двух адвокатов, защищавших фигурантов дел, связанных с протестами

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности лишила лицензии Татьяну Лишанкову и Дмитрия Пигуля, сообщает пресс-служба Минюста.

Их исключили из коллегии адвокатов и лишили лицензии «за совершение проступков, не совместимых со званием адвоката», пишет Минюст.

Еще четверо адвокатов — Оксана Белая, Наталья Волкова, Ольга Демидчик и Сергей Демьянчук — не смогут выполнять свои обязанности из-за «недостаточной квалификации».

Татьяна Лишанкова работала защитницей координаторки «Лятучага ўніверсітэту» Татьяны Водолажской, которую в июне приговорили к 2,5 годам химии по обвинению в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

Дмитрий Пигуль защищал в суде одного из фигурантов дела «Буслы ляцяць». Процесс по делу шел в закрытом режиме. В сентябре самого Пигуля задержали, по информации правозащитников, ему вменяется статья о разглашении данных предварительного следствия или закрытого суда (статья 407 УК).