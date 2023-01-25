Reform.by: Директорка музея Азгура уходит с поста, вместе с ней еще пять сотрудников

С 1 февраля Оксана Богданова не будет занимать должность директора музея Азгура. Вместе с ней из-за репрессий в адрес коллектива музея уходят 5 специалистов, пишет Reform.by.

Изданию известно об увольнении старших научных сотрудников, критиков, кураторов Владимира Парфенка и Николая Пограновского с 1 февраля.

Ранее Reform.by сообщал, что управлению культуры Мингорисполкома поручили контролировать содержание культурных мероприятий в музее «с целью недопущения возобновления показов спектаклей, концертов с участием деструктивно настроенных творческих работников».

Согласно источнику издания, власти планируют присоединить музей Азгура к музею истории Минска из-за «небольших экспозиционных площадей» первого.