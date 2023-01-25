«Народное антикризисное управление» признали «экстремистским формированием»

Провластный телеграм-канал «Сводки Центра» сообщил, что «Народное антикризисное управление» признано «экстремистским формированием».

Это же следует и из обновленного перечня МВД. Как пишут авторы провластного канала, такое решение принято «за публичные призывы к санкциям, организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь».

В декабре 2021 года суд в Минске признал «экстремистскими материалами» телеграм-канал политика Павла Латушко и НАУ.

В октябре 2022 года СК начал в отношении политика Павла Латушко «специальное производство». В декабре дело против него направили в суд.

Обновлено в 17:01. Добавлена информация из перечня МВД.