СК завершил расследование против одного из руководителей «Честных людей» Ильи Шапотковского

СК завершил расследование против одного из руководителей инициативы «Честные люди» Ильи Шапотковского, сообщает пресс-служба ведомства.

Как пишет «Белта», Шапотковского обвиняют в действиях, совершенных с целью захвата власти (часть 1 статьи 357 УК).

По версии следственного комитета, обвиняемый «отвечал за деструктивную информационную повестку», размещая материалы, направленные на нанесение ущерба репутации госорганов, силовиков и представителей власти.

В ведомстве отмечают, что Шапотковский, «осторожничая», не вступал в прямой заговор по захвату власти, но «активно разделял идеи преступных формирований, обеспечивая информационное сопровождение, культивируя и пропагандируя протестные настроения».

В феврале 2022 года КГБ признал сайт и телеграм‑канал инициативы «Честные люди» «экстремистским формированием».

Правозащитный центр «Вясна» сообщал, что Илью Шапотковского задержали 4 августа 2020 года в рамках уголовного дела по «экономической» статье, которую позже переквалифицировали.