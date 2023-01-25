Против учителя частной минской школы «Смарт Скул» возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко

Против писателя и учителя частной минской школы «Смарт Скул» Дмитрия Юртаева возбудили уголовное дело об оскорблении Лукашенко (статья 368 УК), сообщает «Вясна».

Юртаева задержали в сентябре 2022 года. Авторы провластного телеграм-канала опубликовали «покаянное» видео с задержанным. В ролике Юртаев говорил, что принимал участие в протестах, потому что «болело сердце за страну».

Как пишут правозащитники, 23 сентября того же года суд Первомайского района Минска арестовал его на 15 суток по статье о мелком хулиганстве (статья 19.1 КоАП). Позже его арестовывали на этот же срок еще дважды, пишет «Вясна».

21 сентября 2022 года провластный телеграм-канал «ЖС Premium» публиковал пост о Юртаеве.

«Заглянули мы на страницу к этому "преподавателю" и ахнули. Да это же самая настоящая бчб-гнида, которая не скупясь в выражениях поливает помоями правоохранителей, белорусский народ и президента», — писали авторы канала.

Дмитрий Юртаев — детский писатель и переводчик. Юртаев является членом Международного союза писателей «Новый современник», а в 2014 году выпустил сборник поэзии «Жги!», сказано на его странице фестиваля Open Eurasian Book Forum & Literary Festival.