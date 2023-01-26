Суд приговорил жителя Зябровки к 9 годам колонии по обвинению в госизмене из‑за фото аэродрома

Гомельский облсуд в закрытом режиме приговорил жителя деревни Зябровка Евгения Глушкова к девяти годам лишения свободы по обвинению в измене государству (часть 1 статьи 356) и содействии экстремистскому формированию (часть 1 статьи 361-4), пишет правозащитный центр «Вясна». Приговор вынес судья Олег Хорошко.

В ноябре прошлого года силовики задержали Глушкова по подозрению в шпионаже в пользу Украины. Как пишет «Вясна», в телефоне у него нашли старый снимок аэродрома, сделанный с дрона.

Евгений работал ветеринаром в одной из клиник Гомеля. До начала полномасштабной войны в Украине он долгое время жил за границей. Последние несколько лет он провел в Китае, где занимался музыкой, но из-за пандемии вынужден был вернуться домой.



Возле деревни Зябровка находится аэродром — группа мониторинга военной активности «Беларускі гаюн» периодически сообщает о запусках российских ракет и скоплении техники возле него.