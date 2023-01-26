Беларуское издательство «Кнігазбор» окончательно прекращает деятельность, об этом в фейсбуке сообщил его основатель Геннадий Винярский.

«Вось і скончылася мая эпапея выдаўца. 27 гадоў працы, каля трох тысяч найменняў кніг, сустрэчы з аўтарамі, прэзентацыі, выставы...Сёння здаў у Міністэрства інфармацыі пасведчанне выдаўца. У хуткім часе пачнем працэс ліквідацыі ПУП «Кнігазбор», таму купляйце ў кнігарнях кнігі нашага выдавецтва», – написал Винярский.

В декабре 2022 года Министерство информации на месяц приостанавливало деятельность издания. В октябре прошлого года государственная сеть магазинов «Белкнига» разорвала договоры с независимыми издательствами «Янушкевiч», «Кнiгазбор» и «Галiяфы».



Издательство «Галiяфы», проработавшее 15 лет, объявило о своей ликвидации в связи с давлением со стороны властей.