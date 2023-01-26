Суд приговорил жителя Гродно из «списка террористов» к 8,5 годам колонии

Гродненский облсуд приговорил местного жителя Илью Крачевского к восьми с половиной годам лишения свободы по десяти статьям Уголовного кодекса, пишет правозащитный центр «Вясна». Приговор огласили еще в ноябре 2022 года, однако известно об этом стало только сейчас.

Илью Крачевского судили по статьям о грубом нарушении порядка (статья 342 УК), оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), клевете (статья 188 УК), организации массовых беспорядков (статья 293 УК), насилии в отношении должностного лица (часть 2 статьи 366 УК), клевете в отношении Лукашенко (часть 2 статьи 367 УК), разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК), оскорблении представителя власти (статья 369 УК), незаконных действиях в отношении информации о частной жизни (часть 3 статьи 203-1 УК), насилии или угрозе насилием в отношении сотрудника органов внутренних дел (статья 364 УК).

Крачевский не признал свою вину по двум статьям — о грубом нарушении порядка и насилии в отношении силовиков. Он включен в список лиц, причастных к террористический деятельности. Отбывать наказание Илья Крачевский будет в колонии общего режима.