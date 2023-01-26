Офис Светланы Тихановской и Координационный совет признали «экстремистским формированием», сообщил провластный телеграм-канал «Сводки Центра».

«Экстремистким формированием» признали и команду Тихановской, ее представителей и аналитиков, в том числе членов закрытого сообщества Analityki ST, пишут авторы «Сводок Центра». По их словам, такое решение принято из-за «публичных призывов к санкциям и организацию деятельности по подготовке совершению посягательств на суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь».

В соответствующем перечне МВД такой информации нет.