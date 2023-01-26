Против матери погибшего в Украине беларуского добровольца возбудили второе уголовное дело

Против Натальи Сусловой, матери погибшего в Украине беларуского добровольца Павла «Волата» возбудили уголовное дело по статье об участии в боевых действиях на территории иностранного государства (статья 361-3 УК), пишет провластный телеграм-канал «Жестко, но честно Гомель».

В ноябре 2022 года в отношении Натальи возбудили уголовное дело за интервью телеканалу «Белсат» по статье о содействии экстремистской деятельности (статья 361-4 УК).

Павел «Волат» погиб в Украине в мае 2022 года. Он был командиром одного из отрядов полка Калиновского. После смерти сына Суслова приехала в Украину. Минобороны Украины посмертно наградило «Волата» медалью «Україна понад усе!», которую вручили матери погибшего.