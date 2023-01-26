Власти Брестской области решили проводить для школьников и студентов стримы с заключенными

Власти Брестской области решили проводить стримы с заключенными для школьников и студентов. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник УВД облисполкома Олег Шуляковский, передает «СБ. Беларусь сегодня».

Стримы планируют проводить с осужденными по статьям, связанным с наркотиками, пишет газета. По словам Шуляковского, это поможет в профилактике правонарушений.

«Во время таких виртуальных встреч школьники и студенты смогут узнать у своих оступившихся и отбывающих наказание сверстников о том, как они попали за решетку, как им живется в неволе», — сказал он.

Он отметил, что милиция в 2022 году «установила 128 сбытчиков», 11 из которых были несовершеннолетними.