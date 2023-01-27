Генпрокуратура передала в суд дело о покушении на депутата Олега Гайдукевича, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемыми по делу проходят 18 человек. Дело против Вадима Прокопьева, Игоря Чемякина и Дениса Хамицевича рассмотрят в рамках «специального производства». Их обвиняют по статьям о создании и руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК), покушение на захват власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК) и другим.

Среди других обвиняемых семья из Борисова — супруги Ольга и Виталий Войтеховичи, их сын Владислав и его жена Анастасия. Им инкриминируют статьи о теракте (часть 3 статьи 289 УК), покушении на заговор, с целью захвата власти (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 357 УК) и другие.

Алексея Михайлова обвиняют по статье о недонесении о преступлении (часть 2 статьи 406 УК).

Сотрудника минского ОМОНа Эдуарда Пестрака обвиняют по статье о бездействии должностного лица (часть 3 статьи 425 УК). Ранее сообщалось, что его обвиняют по статье о терроризме.

Сергей Лисовского, Дмитрия Неверкевича, Ольгу Петух, Николая Роя, Владимира Савенкова, Сергея Соколова, Дениса Филончика, Павла Чихинского и Петра Юркевича обвиняют по статье о заговоре, участии в экстремистком формировании (часть 3 статьи 361-1 УК) и другим.