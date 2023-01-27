«Наша Ніва»: вышел на свободу экс‑глава «Приорбанака», которому в прошлом году присудили 3,5 года колонии

На свободу вышел бывший глава «Приорбанка» Сергей Костюченко, приговоренный к 3,5 годам колонии летом 2022 года, сообщает «Наша Ніва». Детали освобождения изданию не известны.

29 июля Минский городской суд приговорил председателя правления «Приорбанка» Сергея Костюченко к 3,5 годам колонии по статье об уклонении от уплаты налогов (часть 1 и часть 2 статьи 243 УК). Двух других обвиняемых по делу — Ж. и М. — приговорили к 3 годам колонии.

По информации «Нашай Нівы» формально вопросы у силовиков вызвала схема сбережения на налогах с помощью системы накопительного страхования «Приорлайф», которой пользовались банкиры для вывода дивидендов без выплаты подоходного налога.

По сообщению пресс-службы Верховного суда, обвиняемые с 1 декабря 2007 года по 22 января 2021 года «умышленно занизили налоговую базу» и уклонились от уплаты налогов на общую сумму 1 518 103,92 рубля.

Также каждого обязали выплатить штраф в 3 000 базовых величин.